Юрист Спиридонова: за прогулки детей ночью родителям грозит штраф в 500 рублей

Абсолютной свободы не бывает. Так-как она порождает хаос, а государство и создано для того, чтобы общество могло жить в безопасности и развиваться, тоесть жить по принятым законам.

Дмитрий Бакланов

Извините, но нам в 80-е не нравился СССР именно как полицейское государство. Но комендантского часа для детей у нас не было.