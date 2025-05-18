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Юрист Спиридонова: за прогулки детей ночью родителям грозит штраф в 500 рублей

Юрист Спиридонова: за прогулки детей ночью родителям грозит штраф в 500 рублей

За нахождение детей на улице ночью родителей могут оштрафовать и поставить семью на профилактический учет.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Хотели свободы, пришли к полицейскому государству...
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11 час.
Виктор Гайдуков
Абсолютной свободы не бывает. Так-как она порождает хаос, а государство и создано для того, чтобы общество могло жить в безопасности и развиваться, тоесть жить по принятым законам.
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9 час.
Дмитрий Бакланов
Извините, но нам в 80-е не нравился СССР именно как полицейское государство. Но комендантского часа для детей у нас не было.
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8 час.
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