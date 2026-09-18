Казахстан закроет границу с Китаем для авто 25 сентября

Автомобильные переходы на границе Казахстана и Китая приостановят работу 25 сентября 2026 года. Соответствующую информацию распространил комитет государственных доходов.
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