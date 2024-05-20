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Politico: конгресс США рассмотрит санкции против грузинских политиков

Politico: конгресс США рассмотрит санкции против грузинских политиков

Конгресс США примет к рассмотрению новый законопроект о введении санкций против грузинских политиков из-за закона об иностранных агентах, сообщает Politico со ссылкой на текст черновика документа, попавшего в Сеть.

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