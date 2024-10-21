Харрис заявила, что Трамп настроен на капитуляцию Украины

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис утверждает, что ее основной соперник в предвыборной гонке Дональд Трамп в вопросе конфликта на Украине настроен на капитуляцию, а также стремится уменьшить участие Вашингтона в международных делах.
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