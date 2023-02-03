The Bell

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Сигнал о размене Украины на мир, тройное падение бигтеха, неполный уход Danone и срок поставки новых ракет США

Сигнал о размене Украины на мир, тройное падение бигтеха, неполный уход Danone и срок поставки новых ракет США

Если информация NZZ верна, это означало бы, что администрация США готова пожертвовать какой-то частью Украины ради исключения затяжной войны НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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