Сигнал о размене Украины на мир, тройное падение бигтеха, неполный уход Danone и срок поставки новых ракет США

Если информация NZZ верна, это означало бы, что администрация США готова пожертвовать какой-то частью Украины ради исключения затяжной войны НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.