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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Большунов: «После моментов, которые были во время подготовительного периода, здорово, что я не только на дистанции, но и в спринте борюсь за победу»

«Я рад выиграть, конечно. После таких моментов, которые были во время подготовительного периода, здорово, что я не только на дистанции, но и в спринте борюсь за победу.

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