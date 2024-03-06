Родовые традиции наших предков

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Я так понимаю мы в прошлое к традициям предков идем. Очень хорошо, только вот хотелось бы понять как далеко в прошлое мы пойдём? До язычества? Или остановимся на старообрядцах? У меня по линии бабушки были мещане, по линии деда были старообрядцы, я выросла в СССР , какие традиции мне сейчас соблюдать? Мне по душе СССР.