Ведающие женщины знают как обрести семейное счастье: для того, чтобы стать хорошей матерью, в начале надо быть хорошей женой, а ещё прежде – хорошей женщиной.
Родовые традиции наших предков
Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Я так понимаю мы в прошлое к традициям предков идем. Очень хорошо, только вот хотелось бы понять как далеко в прошлое мы пойдём? До язычества? Или остановимся на старообрядцах? У меня по линии бабушки были мещане, по линии деда были старообрядцы, я выросла в СССР , какие традиции мне сейчас соблюдать? Мне по душе СССР.
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10 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте. Нет. Цикличность развития предполагает, что новый цикл начинается с новой ступени развития в Духовной сфере, т.е. этот цикл основан на древней вневременной мудрости с применением новых знаний в научной сфере. На мой взгляд вот как-то так. А в СССР фундамент построения был основан на иллюзии отрицания Высших Сил, на том, что Материя первична, а Сознание вторично, что и привело к разрушению. Удачи.
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9 час.
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