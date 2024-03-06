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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Здравствуйте. Нет. Цикличность развития предполагает, что новый цикл начинается с новой ступени развития в Духовной с...Родовые традиции ...
  • Antanas
    Все верно.👍👍👍👍👍.Предназначение же...
  • Неизвестно Неизвестно
    Я так понимаю мы в прошлое к традициям предков идем. Очень хорошо, только вот хотелось бы понять как далеко в прошлое...Родовые традиции ...

Родовые традиции наших предков

Родовые традиции наших предков

Ведающие женщины знают как обрести семейное счастье: для того, чтобы стать хорошей матерью, в начале надо быть хорошей женой, а ещё прежде – хорошей женщиной.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Я так понимаю мы в прошлое к традициям предков идем. Очень хорошо, только вот хотелось бы понять как далеко в прошлое мы пойдём? До язычества? Или остановимся на старообрядцах? У меня по линии бабушки были мещане, по линии деда были  старообрядцы, я выросла в СССР , какие традиции мне сейчас соблюдать? Мне по душе СССР.
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10 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте. Нет. Цикличность развития предполагает, что новый цикл начинается с новой ступени развития в Духовной сфере, т.е. этот цикл основан на древней вневременной мудрости с применением новых знаний в научной сфере. На мой взгляд вот как-то так. А в СССР фундамент построения был основан на иллюзии отрицания Высших Сил, на том, что Материя первична, а Сознание вторично, что и привело к разрушению. Удачи.
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9 час.

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