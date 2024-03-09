Не сорняк: кого отпугивает полынь-трава на огороде и в саду Алёна ЮрьеваПолынь с ее характерными серебристыми листьями, горьким вкусом и ярким запахом часто ассоциируется с обычным сорняком, от которого желательно избавиться на огороде и в саду.
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