Не сорняк: кого отпугивает полынь-трава на огороде и в саду Алёна ЮрьеваПолынь с ее характерными серебристыми листьями, горьким вкусом и ярким запахом часто ассоциируется с обычным сорняком, от которого желательно избавиться на огороде и в саду.