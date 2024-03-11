Песков назвал «рассуждалками» обвинения в адрес России о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения российской стороны в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине, представляют собой «рассуждалки», которые публикуются в газетах.
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