RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Похоже.В России зарегист...
  • чвсатпкьл
    Да я видел раз как регистрируют просто выписывают больничный всем подряд кто заявит на словах, что он больной.  А  фе...В России зарегист...
  • Игорь Петров
    Экс-посол Украины...

Песков назвал «рассуждалками» обвинения в адрес России о ядерном оружии

Песков назвал «рассуждалками» обвинения в адрес России о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения российской стороны в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине, представляют собой «рассуждалки», которые публикуются в газетах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх