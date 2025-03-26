Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленского раскритиковали за слова о влиянии России на команду Трампа

Зеленского раскритиковали за слова о влиянии России на команду Трампа

Венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы влиянии России на команду президента США Дональда Трампа и некоторых людей в Белом доме.

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