В Германии признали рост военного потенциала России

Генерал-майор ФРГ Фройдинг признал рост запасов вооружения на складах России В России растет объем производства боеприпасов и запасов вооружения на складах, заявил генерал-майор, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью изданию Welt am Sonntag.