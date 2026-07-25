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Царьград

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ДНР провела акцию памяти детей-жертв войны в Донбассе

ДНР провела акцию памяти детей-жертв войны в Донбассе

В Донецке прошла акция "Незавершенный путь" в память о 256 детях, погибших в войне в Донбассе. Участники разместили детскую обувь в парке Щербакова.

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