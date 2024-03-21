Актриса Лянка Грыу призналась, что ее осуждают за отъезд из России и жизнь в США

Актриса Лянка Грыу в своем личном блоге поделилась размышлениями об опыте жизни между Россией и США. Артистка, известная по роли в сериале «Тест на беременность», высказала свое недоумение по поводу непонимания и критики со стороны окружающих из-за своего выбора делить время между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии