Актриса Лянка Грыу призналась, что ее осуждают за отъезд из России и жизнь в США

Актриса Лянка Грыу в своем личном блоге поделилась размышлениями об опыте жизни между Россией и США. Артистка, известная по роли в сериале «Тест на беременность», высказала свое недоумение по поводу непонимания и критики со стороны окружающих из-за своего выбора делить время между двумя странами.