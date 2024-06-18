Ленинград и окрестности: 29 ретро фотографий из путешествия Марка Джинголда по Советскому Союзу

Коллекция фотографий из путешествия по Советскому Союзу. Взгляд со стороны всегда интересен. Возможно именно поэтому такой огромной популярностью пользуются фотографии, которые были сделаны иностранцами в СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии