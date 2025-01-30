Судебный процесс по уголовному делу Тимура Иванова стартовал в Москве

Анатолий Витушкин

По традициям суды над крупными многомиллиардными ворами проходят вначале с большими разоблачениями, потом признают, что виноват частично, присуждают заплатить государству 12-15 миллионов, отмеряют 6 лет колонии, через 2 года выпускают по УДО. Потом освободившийся выкапывает запрятанные десятки миллиардов, уезжает с семьей в Тайланд, покупает там остров и радуется жизни. Умом Россию не понять.