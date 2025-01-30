В Хамовническом суде 29 января прошло предварительное заседание по уголовному делу Тимура Иванова.
Судебный процесс по уголовному делу Тимура Иванова стартовал в Москве
Комментарии
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Анатолий Витушкин
По традициям суды над крупными многомиллиардными ворами проходят вначале с большими разоблачениями, потом признают, что виноват частично, присуждают заплатить государству 12-15 миллионов, отмеряют 6 лет колонии, через 2 года выпускают по УДО. Потом освободившийся выкапывает запрятанные десятки миллиардов, уезжает с семьей в Тайланд, покупает там остров и радуется жизни. Умом Россию не понять.
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21 час.
И
Иринушка
Очевидно, что идет компания по привлечению к ответственности казнокрадов. Только вот потом срабатывает телефонное право. Как надоело.....
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20 час.
Игорь Максаков
Так абасраться, никаким телефонным шампунем не отмоешь.
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19 час.
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