Metallus увеличила квартальную выручку на 12% до 341 млн долларов на фоне спроса в аэрокосмическом секторе

Американский производитель высокосплавных и специализированных сталей Metallus Inc. (NYSE: MTUS) отчитался о финансовых результатах за второй квартал 2026 года, продемонстрировав двузначный рост выручки, но столкнувшись с операционными издержками на производстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии