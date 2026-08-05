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Metallus увеличила квартальную выручку на 12% до 341 млн долларов на фоне спроса в аэрокосмическом секторе

Metallus увеличила квартальную выручку на 12% до 341 млн долларов на фоне спроса в аэрокосмическом секторе

Американский производитель высокосплавных и специализированных сталей Metallus Inc. (NYSE: MTUS) отчитался о финансовых результатах за второй квартал 2026 года, продемонстрировав двузначный рост выручки, но столкнувшись с операционными издержками на производстве.

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