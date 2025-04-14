"Ведомости": тарифы Трампа могут сжать экспорт России и ослабить рубль

Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война против всего мира привела к снижению мировых цен на нефть и падению рынков, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова.
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