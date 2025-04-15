Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка в 2025 году

Банк России отозвал первую лицензию у кредитной организации с начала года - у Промтрансбанка. Ранее, за 2024 год, регулятором было аннулировано 6 лицензий на проведение банковских операций, выяснили журналисты.
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