В СКР рассказали о возможной связи теракта в «Крокусе» с проведением СВО

В телефоне одного из обвиняемых нашли изображения людей в камуфлированной форме с флагом УкраиныУтром 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину начала СВО, один из соучастников теракта в «Крокус Сити Холле» по указанию куратора нашел в интернете и отправил ему скриншоты со входами в здание концертного зала и подъездных путей.