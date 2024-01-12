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Кандидат в президенты Финляндии отказался от любых контактов с РФ

Кандидат в президенты Финляндии отказался от любых контактов с РФ

REUTERS/Sergejs Mikusa Кандидат в президенты Финляндии и бывший премьер-министр страны Александр Стубб откажется от поддерживания политических отношений с Россией в случае своего переизбрания до завершения конфликта на Украине.

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