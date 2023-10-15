Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Придет отмашка из Кремля - и их отпустят восвояси. Обсирать Россию... Они же СВОИХ НЕ ТРОГАЮТ!!

СП

Сергей Потемкин

Ничего им не будет. Простят и дадут денег. Какая дума ? Их заботит закон о сборе грибов . Сейчас активно готовят закон о сборе ягод ? )) У нас тут своя мантра Слава Чубайсу, Ксюше слава !