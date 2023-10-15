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Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Депутаты Государственной Думы 12 октября утвердили протокольное поручение Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить восемь граждан РФ на дискредитацию наших Вооружённых Сил и оказание помощи ВСУ (госизмена, ст.

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Комментарии
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A
Antanas
Будем ждать резултатов.Отобрать и выгнать без права возвращения.👍👍👍👍👍.
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5 час.
лл
лина любимцева
Придет отмашка из Кремля - и их отпустят восвояси. Обсирать Россию... Они же СВОИХ НЕ ТРОГАЮТ!!
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4 час.
СП
Сергей Потемкин
Ничего им не будет. Простят и дадут денег. Какая дума ? Их заботит закон о сборе грибов . Сейчас активно готовят  закон о сборе ягод ? ))  У нас тут своя мантра Слава Чубайсу,  Ксюше слава !
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3 час.

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