Валентина Матвиенко напомнила о Дне единых действий в память о геноциде советского народа

По её словам, будущим поколениям важно передать историю войны с фашизмом и общей Великой Победы На Пискарёвском мемориальном кладбище в преддверии 80-летия Великой Победы собрались представители бывших республик СССР – главы парламентов ныне независимых стран СНГ, сообщила сегодня в своём телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.