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Русский Днепропетровск

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Украина: пыл утихает

Владимир Малышев 27 ноября 2024 г.   До жителей «незалежной» начинает доходить, что никакой «перемоги» не будет На Украине начинают утихать «барабаны перемоги», в которые усиленно колотила киевская пропаганда.

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