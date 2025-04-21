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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Передавать показания газового счетчика необходимо до 25 числа

Передавать показания газового счетчика необходимо до 25 числа

Самый быстрый и надежный способ это сделать – воспользоваться личным кабинетом «Мой газ». С помощью этого онлайн сервиса удобно оплатить газ дистанционно без комиссии, передать показания счетчика и не пропустить сроки его замены или поверки, контролировать свои расходы за потребленный ресурсСамый быстрый и надежный способ это сделать - воспользоваться личным кабинетом «Мой газ».

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