Передавать показания газового счетчика необходимо до 25 числа

Самый быстрый и надежный способ это сделать – воспользоваться личным кабинетом «Мой газ». С помощью этого онлайн сервиса удобно оплатить газ дистанционно без комиссии, передать показания счетчика и не пропустить сроки его замены или поверки, контролировать свои расходы за потребленный ресурсСамый быстрый и надежный способ это сделать - воспользоваться личным кабинетом «Мой газ».