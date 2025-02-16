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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Онлайн глобальной стратегии Civilization 7 продолжает медленно расти Прошло уже н...

Онлайн глобальной стратегии Civilization 7 продолжает медленно расти Прошло уже н...

Онлайн глобальной стратегии Civilization 7 продолжает медленно растиПрошло уже несколько дней с момента релиза глобальной стратегии Civilization VII, и отзывы об игре в “Стим” больше не улучшаются, в отличии от пикового онлайна в игре.

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