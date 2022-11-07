402 выезда совершили спасатели в Тульской области за неделю

За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения Тульской области совершили 402 выезда. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
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