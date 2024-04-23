Агрессивные собаки, пропавший школьник и разрушительное наводнение. Новости регионов

В Ростове-на-Дону горожанам приходится ходить по улице Нариманова с шокерами, чтобы защититься от стаи бродячих собак, в Оренбурге спустя два дня поисков нашли пропавшего 15-летнего школьника, а в поселке Плодопитомник Тюменской области наводнением смыло половину домов.
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