Агрессивные собаки, пропавший школьник и разрушительное наводнение. Новости регионов

В Ростове-на-Дону горожанам приходится ходить по улице Нариманова с шокерами, чтобы защититься от стаи бродячих собак, в Оренбурге спустя два дня поисков нашли пропавшего 15-летнего школьника, а в поселке Плодопитомник Тюменской области наводнением смыло половину домов.