КНДР выступила против поставок американских ракет в Южную Корею

СЕУЛ (ИА Реалист). 27 августа Северная Корея обрушилась с резкой критикой на решение США одобрить продажу Южной Корее ракет и сопутствующего оборудования, пообещав «серьёзный, немедленный и мощный ответ» на враждебные действия.
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