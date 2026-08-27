ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

КНДР выступила против поставок американских ракет в Южную Корею

КНДР выступила против поставок американских ракет в Южную Корею

СЕУЛ (ИА Реалист). 27 августа Северная Корея обрушилась с резкой критикой на решение США одобрить продажу Южной Корее ракет и сопутствующего оборудования, пообещав «серьёзный, немедленный и мощный ответ» на враждебные действия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии