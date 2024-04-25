Госавтоинспекция меняет график работы в праздничные и выходные дни в Челябинской области

Южноуральцев предупредили об изменении графика работы ГИБДД в предстоящие праздники. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, грядущие выходные и праздничные дни внесут изменений в работу по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.