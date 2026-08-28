Инспекционная группа КНР посетила объекты ВВО в Приморье

Инспекционная группа Китая посетила объекты Восточного военного округа в Приморском крае. Проверка проходила с 26 по 28 августа в рамках международных соглашений о доверии и сокращении вооруженных сил в приграничных районах, сообщило Минобороны России.
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