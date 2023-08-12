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«Реал» предпочитает Кепу, а не Буну. Вратарь «Севильи» может пропустить месяц зимой из-за Кубка Африки

«Реал» предпочитает Кепу, а не Буну. Вратарь «Севильи» может пропустить месяц зимой из-за Кубка Африки

Сообщалось, что «Реал» ведет переговоры с «Севильей» о переходе Буну. Запрашиваемая за вратаря сборной Марокко сумма – 20-25 миллионов евро.

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