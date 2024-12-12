В Пентагоне не смогли обосновать присутствие армии США в Сирии

В Пентагоне не смогли объяснить, на каких основаниях американские военные находятся в Сирии. Заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх на соответствующий вопрос журналистов сослалась на некие договоренности с Дамаском.
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