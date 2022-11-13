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«Калгари» хочет усилиться результативным форвардом. У клуба осталось 77 тысяч долларов под потолком зарплат

«Калгари» хочет усилиться результативным форвардом, у клуба 77 тысяч долларов под потолком. «Слышал, что на этой неделе «Флэймс» искали результативного форварда.

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