В Крыму назвали инициативу ОП ЛНР по референдуму исторически неизбежной

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что инициатива общественной палаты ЛНР о немедленном проведении голосования о вхождении в состав России является исторически неизбежной и необходимой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что инициатива общественной палаты ЛНР о немедленном проведении голосования о вхождении в состав России является исторически неизбежной и необходимой.
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