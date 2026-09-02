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Жизнь в гримёрке, поздние дети и главный страх артиста: кем на самом деле был Альберт Филозов

Жизнь в гримёрке, поздние дети и главный страх артиста: кем на самом деле был Альберт Филозов

На экране и на сцене Альберт Филозов всегда выглядел человеком подчеркнуто отстранённым и сдержанным.

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