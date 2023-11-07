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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Актёр Серебряков совершил настоящий мужской поступок и заслужил прощение россиян

Актёр Серебряков совершил настоящий мужской поступок и заслужил прощение россиян

Интересная жизнь с Vera Star Фото: tvcenter.ru Так уж получилось, что после 24 февраля прошлого года, представители отечественного шоу-бизнеса разделились на три лагеря.

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Комментарии
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виктор беликов
Подонок хитрый изощрённый лицедей этот сучёнок не споткнулся он повернулся жопой к народу который ему дал всё детей он хотел спасти от быдло а оказалось без бабок и кормить то не получилось вон из страны мелкий актёришко кузнечик переобувшийся в прыжке тля без хребетная
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3 час.
Валерий Соколов
5 баллов
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3 час.
ВН
Валерий Никитин
из вышесказанного так и не понял, чем конкретно, на практике помог девочке Серебряков. как актер хорош, не отнять.
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38 мин.

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