Интересная жизнь с Vera Star Фото: tvcenter.ru Так уж получилось, что после 24 февраля прошлого года, представители отечественного шоу-бизнеса разделились на три лагеря.
Актёр Серебряков совершил настоящий мужской поступок и заслужил прощение россиян
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор беликов
Подонок хитрый изощрённый лицедей этот сучёнок не споткнулся он повернулся жопой к народу который ему дал всё детей он хотел спасти от быдло а оказалось без бабок и кормить то не получилось вон из страны мелкий актёришко кузнечик переобувшийся в прыжке тля без хребетная
Ответить
3 час.
Валерий Соколов
5 баллов
Ответить
3 час.
ВН
Валерий Никитин
из вышесказанного так и не понял, чем конкретно, на практике помог девочке Серебряков. как актер хорош, не отнять.
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии