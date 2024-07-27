В 1971 астронавт в докладе рассказал, что видел на Луне объекты не природного происхождения. Рапорт засекретили

В феврале 1971 года астронавт Эдгар Митчелл вернулся с Луны, но этот полет изменил его навсегда. Ранее известный своей прагматичностью и рациональным мышлением, после космического путешествия он начал утверждать, что лично видел на Луне рукотворные объекты.