В 1971 астронавт в докладе рассказал, что видел на Луне объекты не природного происхождения. Рапорт засекретили

В феврале 1971 года астронавт Эдгар Митчелл вернулся с Луны, но этот полет изменил его навсегда. Ранее известный своей прагматичностью и рациональным мышлением, после космического путешествия он начал утверждать, что лично видел на Луне рукотворные объекты.
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