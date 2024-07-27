TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Блохин
    Короче Вы за то чтобы женский пол,портил вид своего тела тату.Татуировка невест...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Когда вижу тату на женщине на ум приходит фраз " на Бентли и Феррари наклейки не клеят". И хочется спросить, на какой...Татуировка невест...
  • secretmaster
    Вполне нормально она выглядит.Внешность Натали ...

В 1971 астронавт в докладе рассказал, что видел на Луне объекты не природного происхождения. Рапорт засекретили

В 1971 астронавт в докладе рассказал, что видел на Луне объекты не природного происхождения. Рапорт засекретили

В феврале 1971 года астронавт Эдгар Митчелл вернулся с Луны, но этот полет изменил его навсегда. Ранее известный своей прагматичностью и рациональным мышлением, после космического путешествия он начал утверждать, что лично видел на Луне рукотворные объекты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
всё тайное  когда то становится явью!
Ответить
15 час.
Narvalroz Евгений
И астронавты курят! После этого и полёты мерещатся и рукотворные объекты.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх