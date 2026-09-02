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Песни, которые вы знаете, даже не зная имени Марка Бернеса

Песни, которые вы знаете, даже не зная имени Марка Бернеса

«Тёмная ночь» звучит в фильмах о войне так часто, что кажется народной песней без автора. «Журавли» — обязательный номер программы 9 мая уже больше полувека.

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