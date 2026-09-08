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SPLETNIK

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Дженнифер Лопес в купальнике поздравляет с Днём труда

Дженнифер Лопес в купальнике поздравляет с Днём труда

57-летняя Дженнифер Лопес в купальнике поздравила своих подписчиков с Днём труда. Певица опубликовала в соцсетях новые фотографии, на которых позирует в купальном костюме и накидке с ярким принтом.

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