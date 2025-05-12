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Известная телеведущая показала фигуру в купальнике

Известная телеведущая показала фигуру в купальнике

Звезда нескольких британских реалити-шоу Ферн МакКанн показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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