Хабаровский мемориал стал новым поводом для спора Москвы и Токио: почему Япония требует его демонтировать Елена ГалицкаяНовый виток напряженности в отношениях России и Японии возник вокруг мемориала, посвященного победе Советского Союза над милитаристской Японией во Второй мировой войне.