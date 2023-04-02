Многие женщины страдают от того, что им не нравится их образ тела

Многие женщины страдают от того, что им не нравится образ своего тела. По большому счету, мы не очень задумываемся о том, почему мы становимся недовольными своим телом, и уж тем более не задумываемся о том, как сформировать у детей отношение к своим детям.
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