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Многие женщины страдают от того, что им не нравится их образ тела

Многие женщины страдают от того, что им не нравится их образ тела

﻿﻿Многие женщины страдают от того, что им не нравится образ своего тела. По большому счету, мы не очень задумываемся о том, почему мы становимся недовольными своим телом, и уж тем более не задумываемся о том, как сформировать у детей отношение к своим детям.

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