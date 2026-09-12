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Контрафронт

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Иран: ранним утром в районе Бахшан Саравана в провинции Систан-Белуджистан вспыхнули столкновения...

Иран: ранним утром в районе Бахшан Саравана в провинции Систан-Белуджистан вспыхнули столкновения между силами безопасности и неизвестными боевиками; никаких дополнительных подробностей, в том числе о возможных жертвах, на данный момент не имеется.

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