Полянский осудил угрозы самолетам со стороны Киева на заседании ОБСЕ

Дмитрий Полянский, постпред России при ОБСЕ, осудил угрозы Владимира Зеленского атаковать российские самолеты, назвав это проявлением государственного терроризма.
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