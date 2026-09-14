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Царьград

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Полянский осудил угрозы самолетам со стороны Киева на заседании ОБСЕ

Полянский осудил угрозы самолетам со стороны Киева на заседании ОБСЕ

Дмитрий Полянский, постпред России при ОБСЕ, осудил угрозы Владимира Зеленского атаковать российские самолеты, назвав это проявлением государственного терроризма.

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