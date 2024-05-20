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Иран подтвердил гибель президента Раиси

Иран подтвердил гибель президента Раиси

В Иране официально подтвердили гибель президента Ирана Ибрагима Раиси.В числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей Исламской революции Мехди Мусави.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Вчера он по телефону говорил а сегодня умер
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15 час.

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