Не забудьте к Новому году выбросить лишнее из своих шкафов, из головы, из жизни. Уже пора начинать, подумали новоаннинцы.
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Не забудьте к Новому году выбросить лишнее из своих шкафов, из головы, из жизни. Уже пора начинать, подумали новоаннинцы.