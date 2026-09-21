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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шлеменко – про решение UFC не давать титульник Волкову: «Матчмейкеры делают бои, которые выгодно продать. Пора уже привыкнуть»

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что не удивлен решению UFC не давать титульный бой Александру Волкову .

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