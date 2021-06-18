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От Байдена потребовали сдать тест на умственные способности

От Байдена потребовали сдать тест на умственные способности

Президенту США Джо Байдену предложили пройти тест на когнитивные способности. Такую инициативу проявил республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа.

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