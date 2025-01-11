НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

ИИ поможет VLC Media Player создавать переведенные субтитры для любых видео Разраб...

ИИ поможет VLC Media Player создавать переведенные субтитры для любых видео Разраб...

ИИ поможет VLC Media Player создавать переведенные субтитры для любых видеоРазработчики из VideoLAN сообщили о том, что их плеер VLC Media Player “в обозримом будущем” получит встроенный переводчик на основе искусственного интеллекта, который будет в автоматическом режиме создавать субтитры для любых видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх