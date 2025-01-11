ИИ поможет VLC Media Player создавать переведенные субтитры для любых видео Разраб...

ИИ поможет VLC Media Player создавать переведенные субтитры для любых видеоРазработчики из VideoLAN сообщили о том, что их плеер VLC Media Player “в обозримом будущем” получит встроенный переводчик на основе искусственного интеллекта, который будет в автоматическом режиме создавать субтитры для любых видео.