ИИ поможет VLC Media Player создавать переведенные субтитры для любых видео Разраб...

ИИ поможет VLC Media Player создавать переведенные субтитры для любых видеоРазработчики из VideoLAN сообщили о том, что их плеер VLC Media Player “в обозримом будущем” получит встроенный переводчик на основе искусственного интеллекта, который будет в автоматическом режиме создавать субтитры для любых видео.
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