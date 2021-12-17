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Решение принято: кто займет кресло Александра Градского в шоу «Голос»?

Решение принято: кто займет кресло Александра Градского в шоу «Голос»?

После смерти народного артиста России Александра Градского у поклонников шоу «Голос» возникли важные вопросы: кто займет кресло бессменного наставника и что будет с его подопечными? Как оказалось, решить возникшие проблемы было не так уж просто.

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